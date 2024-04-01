Медиабизнес Трампа в прошлом году потерял 58 миллионов долларов

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В 2024 году компания Trump Media & Technology Group, которая занимается всеми медиаактивами экс-президента США Дональда Трампа, потеряла более 58 млн долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что за весь 2023 год Trump Media & Technology Group получила всего 4,1 миллиона долларов дохода. В то же время стоимость компании оценивается в около 75 млрд долларов, несмотря на падение акций.

Документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США подтверждают, что Трамп владеет 57% акций, стоимость которых составляет около 4,25 млрд долл. Но продать их сразу он не может, поэтому ему не удастся монетизировать акции и облегчить свой текущий финансовый кризис.

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Для сравнения, доход Trump Media в 2022 году был на уровне 50,5 млн долл.

Сейчас Трамп сталкивается с юридическими проблемами, включая четыре уголовных преследования.

Первый уголовный процесс - по обвинению в фальсификации бизнес-отчетности с целью сокрытия выплат за молчание порнозвезде перед выборами 2016 года - должен начаться 15 апреля.

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До 4 апреля он также должен внести залог в размере 175 миллионов долларов после того, как прокурор Нью-Йорка доказал в суде, что Трамп завысил свое состояние в финансовых отчетах банкам на 3,6 млрд долл. Экс-президент считает это обвинение политически предвзятым и подает апелляцию на решение суда.

Экономическая правда