ЕС закончил сезон отбора газа из хранилищ – они заполнены на 59%

Европейский Союз будет иметь достаточно газа в хранилищах следующей зимой, а остальные покупатели российского трубопроводного газа в Центральной Европе работают над альтернативным импортом на случай прекращения транзита через Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Европейские цены на газ упали до уровня, который наблюдался до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, достигнув трехлетнего минимума в феврале - мягкая погода и высокие объемы производства возобновляемой энергии ограничили спрос на газ и уменьшили объем газа, который нужно было брать из хранилищ.

"Соглашение, подписанное в 2019 году между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом", которое позволяет российскому газу проходить через Украину, заканчивается в конце года, что вызывает новое беспокойство относительно потенциальных перебоев в поставках газа в Европу.

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Ранее в этом месяце Украина заявила, что не планирует продлевать соглашение, хотя неясно, останется ли лазейка, через которую европейские компании смогут самостоятельно бронировать транзитные мощности, избегая прямого соглашения между Россией и Украиной", - напоминает агентство.

По данным Gas Infrastructure Europe, к завершению зимнего газового сезона, который заканчивается 31 марта, европейские газовые хранилища заполнены на 59%, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

"Европа находится на пути к очередному рекордно высокому уровню запасов газа в начале лета, и, похоже, континент снова будет на пути к раннему заполнению своих хранилищ для следующей зимы", - сказал руководитель отдела европейского газа и мирового СПГ консалтинговой компании Energy Aspects Джеймс Уодделл.

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Согласно мандату ЕС, установленному после полномасштабного вторжения России в Украину, европейские газовые хранилища должны быть заполнены на 90% до 1 ноября.

На газ, хранящийся в хранилищах, обычно приходится около четверти зимнего потребления газа в Европе, где он является основным топливом для отопления, и высокие уровни запасов должны обеспечить Европу достаточным количеством газа для обеспечения поставок следующей зимой и избежания резких ценовых шоков.

Наиболее уязвимыми странами ЕС являются Австрия и Словакия, поскольку они все еще импортируют значительную часть газа из России через Украину, но даже они заявляют, что работают над новыми источниками поставок, чтобы ограничить влияние в случае прекращения поставок.

В 2024 году "Газпром" обычно поставлял около 40 миллионов кубометров газа в сутки по транзитным маршрутам через Украину, что, в случае сохранения поставок, составит 14 миллиардов кубометров в год, или примерно 3,5% от общего спроса в ЕС.

Около половины этого газа поступает в Австрию по трубопроводам через Украину и Словакию. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что подготовилась к сценариям, в которых поставки российского газа будут прекращены.

Представитель компании сообщил Reuters по электронной почте, что она заключила долгосрочный контракт на регазификацию сжиженного природного газа (СПГ) на терминале Gate в Роттердаме.

Экономическая правда