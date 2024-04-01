Мобильное приложение monobank возобновило работу после сбоя накануне.

Об этом сообщил в Telegram сооснователь monobank Олег Гороховский.

"Вот каждый раз, когда у нас что-то идет не так, я секунду завидую старым, классическим банкам, которые обновляют приложение раз в год и падают не чаще, чем один раз в год.

Но потом мы оживаем, и я рад, что наши сбои являются результатом постоянного желания еще что-то улучшить или включить что-то раньше, чем нужно. Лучше падать, вставать и бежать, чем сидеть и дремать. Прошу прощения у всех, кого мы подвели. Сейчас все в порядке", - написал он.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения monobank 1 апреля произошел масштабный сбой. В частности, пользователи жаловались на невозможность авторизоваться в онлайн-банкинге.

Экономическая правда

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