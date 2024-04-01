Количество микрокредитов за 2023 год выросло в 1,5 раза

В прошлом году в Украине было заключено более 8,2 млн микрокредитных договоров на 40,62 млрд грн. Несмотря на рост в 1,5 раза за год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года.

Об этом сообщает Опендатабот.

"Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения. В среднем, украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц в прошлом году", — говорится в сообщении.

В МФО в прошлом году украинцы взяли в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма займов все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Реклама:

Средняя сумма микрокредита составила 4 926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.

В то же время задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя - 8,03 млрд грн по состоянию на 01 января 2023, то в течение трех кварталов 2023 она росла ежеквартально и только в конце года уменьшилась - на 144 млн грн.