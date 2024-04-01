Цены на нефть растут на фоне ожиданий сокращения добычи и признаков улучшения спроса

Цены на нефть выросли на фоне ожиданий сокращения добычи странами ОПЕК+ и оптимистичные данные по производству в Китае, которые свидетельствуют об улучшении спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 24 цента, до 87,24 долларов за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне 83,45 долларов за баррель.

Оба ключевых сорта нефти выросли в цене в марте. Нефть Brent удерживается выше 85 долларов за баррель с середины прошлого месяца, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники взяли на себя обязательства продолжить сокращение добычи до конца июня, что может сократить поставки нефти летом в Северном полушарии.

Реклама:

Вице-премьер России Александр Новак заявил в пятницу, что российские нефтекомпании сосредоточатся на сокращении добычи во втором квартале, а не экспорте, чтобы равномерно распределить сокращение производства с другими странами-членами ОПЕК+.

Атаки беспилотников вывели из строя несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, что, как ожидается, приведет к сокращению экспорта российского топлива.

"Геополитические риски для поставок сырой нефти и тяжелого сырья усиливают показатели спроса во втором квартале 2024 года", - заявили аналитики Energy Aspects в своей записке.

Реклама:

По оценкам консалтинговой компании, почти 1 миллион баррелей в день российских мощностей по переработке нефти выведены из строя в результате атак.

Поддержку ценам также оказывает то, что производственная активность в Китае в марте выросла впервые за шесть месяцев, поддерживая спрос на нефть.

Инвесторы также изучают экономические данные США в поисках признаков того, когда Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году, что поддержит мировую экономику и спрос на нефть.