Австралийские фермеры уничтожают миллионы виноградных лоз на фоне избытка вина

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Австралийцы собираются уничтожить миллионы виноградных лоз на фоне недостаточного спроса на вино в мире, что снижает цену и угрожает благосостоянию фермеров.

Об этом сообщает Reuters.

Падение потребления вина во всем мире особенно сильно ударило по Австралии, поскольку красное вино, является ее крупнейшим продуктом.

Проблему также составляет китайский рынок, на который рассчитывает Австралия, где спрос на вино также сокращается.

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Австралия является пятым по величине экспортером вина в мире. Она имела более двух млрд литров в хранилищах в середине 2023 года, часть которого портится, поскольку владельцы спешат избавиться от него любой ценой.

Экономическая правда