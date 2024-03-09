Враг обстрелял подстанцию "Укрэнерго" в Запорожской области
Суббота, 9 марта 2024, 12:07 -
Ночью 9 марта враг нанес удар БПЛА по подстанции "Укрэнерго" в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
РФ нанесла удар БПЛА по подстанции 330 кВ. В результате обстрела оборудование подстанции не получило повреждений, поэтому отключения не применяются.
Пострадавших нет.
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В целом дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. В аварийный ремонт выведен блок на одной из ТЭЦ.
В резерве - 15 блоков и 2 корпуса ТЭС, которые будут привлечены в случае необходимости. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.
Экономическая правда
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