Доля женщин в украинском IT выросла до 24% - исследование

С начала большой войны доля женщин в украинском ИТ выросла с 20% до 24%, чаще всего женщины работают как QA-инженеры и разработчицы.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Отмечается, что доля женщин в ИТ постоянно растет. В конце 2011 года их было всего 7%, а с 2012 по 2018 годы эта доля росла на несколько процентных пунктов в год.

"В ковидные 2020-2021 годы женщин стало меньше, однако сейчас рост возобновился. За время полномасштабного вторжения доля женщин в украинском ИТ выросла от 20% в декабре 2021 года до 24% в декабре 2023-го", - говорится в сообщении.

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В прошлом году 19% занимали специальности технических направлений, что является самым высоким показатель с 2011 года. Чаще всего женщины в украинском ИТ работают как QA-инженеры (28% всех женщин) и разработчицы (19%). В целом 66% из них работают по техническим направлениям, 34% - по нетехническим.

Добавляется, что среди опытных специалистов женщин меньше, чем в ИТ в целом - только 12% технических специалистов с опытом работы пять и более лет и только 7% среди тех, кто работает по своей специализации более 10 лет. Такая разница объясняется тем, что женщины входили в ІТ-сферу позже мужчин (в 2011-м женщин было всего 7%, сейчас - 24%).

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Напомним:

Общее количество работников 50 крупнейших ІТ-компаний Украины в течение прошлого года сократилось на 10,7 тысячи человек.