"АТБ", "ДТЭК" и "Энергоатом": топ-10 украинских компаний по выручке в 2023 году
Пятница, 8 марта 2024, 18:25 -
Госстат обнародовал финансовую отчетность украинских компаний за 2023 год. Компания YouControl собрала топ компаний по выручке того года. В тройке лидеров - "АТБ", D.Trading и "Энергоатом".
Так, подали отчетность всего 360,8 тысячи компаний.
В десятку лидеров по выручке попали:
- Украинская сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" (181,1 млрд грн)
- Энергетическая компания D.TRADING (165,7 млрд грн)
- Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" (153,8 млрд грн)
- Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (138,6 млрд грн)
- Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" (119,8 млрд грн)
- Публичное акционерное общество "Укрнафта" (95,2 млрд грн)
- Акционерное общество "Укргаздобыча" (93,9 млрд грн)
- Акционерное общество "Украинская железная дорога" (92,6 млрд грн)
- Украинская сеть супермаркетов "Сильпо-фуд" (84,7 млрд грн)
- Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (82,9 млрд грн)
Среди лидеров 7 предприятий принадлежат государству.
Реклама:
Реклама: