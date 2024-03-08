"АТБ", "ДТЭК" и "Энергоатом": топ-10 украинских компаний по выручке в 2023 году

"Курицу надо кормить". Может ли Украина открыть экспорт для производителей оружия? Украине не хватает денег на закупку оружия у отечественных производителей. Заводов больше, но новые мощности все чаще простаивают. Возможно ли тогда разрешить экспорт оружия и нет ли альтернативных вариантов?(укр)

Восемь приложений, которые пригодятся украинцам во время войны Обучение стрельбе и самозащите, первая медицинская помощь и отслеживание вражеских ракет. Какие еще военные навыки можно получить через смартфон? (укр)