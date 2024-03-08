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"АТБ", "ДТЭК" и "Энергоатом": топ-10 украинских компаний по выручке в 2023 году

Пятница, 8 марта 2024, 18:25 - Артур Крыжный

Госстат обнародовал финансовую отчетность украинских компаний за 2023 год. Компания YouControl собрала топ компаний по выручке того года. В тройке лидеров - "АТБ", D.Trading и "Энергоатом".

Так, подали отчетность всего 360,8 тысячи компаний.

В десятку лидеров по выручке попали:

  • Украинская сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" (181,1 млрд грн)
  • Энергетическая компания D.TRADING (165,7 млрд грн)
  • Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" (153,8 млрд грн)
  • Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (138,6 млрд грн)
  • Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" (119,8 млрд грн)
  • Публичное акционерное общество "Укрнафта" (95,2 млрд грн)
  • Акционерное общество "Укргаздобыча" (93,9 млрд грн)
  • Акционерное общество "Украинская железная дорога" (92,6 млрд грн)
  • Украинская сеть супермаркетов "Сильпо-фуд" (84,7 млрд грн)
  • Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (82,9 млрд грн)

Среди лидеров 7 предприятий принадлежат государству.

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