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Товарооборот Украины за первые месяцы года вырос на 2%: что больше всего экспортировали и импортировали

Пятница, 8 марта 2024, 15:15 - Анастасия Жарикова

За первые два месяца года товарооборот Украины достиг 16,8 миллиарда долларов, что на 2% больше, чем в первые два месяца 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

В течение января-февраля 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 10 млрд долл, а экспортировали - на сумму 6,8 млрд долл.

Облагаемый импорт составил 8,8 млрд долл - 88% общих объемов импортируемых товаров.

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Больше всего товаров Украина импортировала из Китая (на 2 млрд долл), Польши (на 1,1 млрд долл) и Германии (на 769 млн долл).

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 649 млн долл, Испанию - на 624 млн долл и Китай - на 504 млн долл.  

В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2024 года товаров две трети составили следующие категории товаров:

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  • машины, оборудование и транспорт - 3,5 млрд долл;
  • продукция химической промышленности - 1,8 млрд долл;
  • топливно-энергетические товары - 1,3 млрд долл.

Зато больше всего из Украины экспортировали:

  • продовольственные товары - 4,5 млрд долл;  
  • металлы и изделия из них - 726 млн долл;
  • минеральные продукты - 587 млн долл.

"За первые два месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 млн грн", - констатировали в Гостаможслужбе.

 
Гостаможслужба

Экономическая правда

товары импорт экспорт Гостаможслужба
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