Товарооборот Украины за первые месяцы года вырос на 2%: что больше всего экспортировали и импортировали
За первые два месяца года товарооборот Украины достиг 16,8 миллиарда долларов, что на 2% больше, чем в первые два месяца 2023 года.
Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.
В течение января-февраля 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 10 млрд долл, а экспортировали - на сумму 6,8 млрд долл.
Облагаемый импорт составил 8,8 млрд долл - 88% общих объемов импортируемых товаров.
Больше всего товаров Украина импортировала из Китая (на 2 млрд долл), Польши (на 1,1 млрд долл) и Германии (на 769 млн долл).
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 649 млн долл, Испанию - на 624 млн долл и Китай - на 504 млн долл.
В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2024 года товаров две трети составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - 3,5 млрд долл;
- продукция химической промышленности - 1,8 млрд долл;
- топливно-энергетические товары - 1,3 млрд долл.
Зато больше всего из Украины экспортировали:
- продовольственные товары - 4,5 млрд долл;
- металлы и изделия из них - 726 млн долл;
- минеральные продукты - 587 млн долл.
"За первые два месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 млн грн", - констатировали в Гостаможслужбе.
Экономическая правда