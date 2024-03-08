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Три французские оборонные компании планируют развернуть производство на территории Украины

Пятница, 8 марта 2024, 15:55 - Артур Крыжный

Три французские оборонные компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими предприятиями в производстве военного оборудования на территории Украины.

Об этом заявил Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает "Укринформ".

"Мы хотим производить оружие на украинской земле и обслуживать его. Мы предложили построить французские или европейские заводы на украинской земле, и это стало предметом европейского консенсуса", — сказал Лекорню.

По его словам, три французские компании создадут партнерства с украинскими компаниями, в частности в сфере беспилотников и сухопутного оборудования.

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"Мы намерены производить запасные части в Украине, возможно, даже боеприпасы. Идея заключается в том, чтобы первые производственные установки были запущены этим летом", — добавил Лекорню.

Франция ОПК
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Экономическая правда
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