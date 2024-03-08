"Укрнефтебурение" увеличило суточную добычу на 20%

После перехода под государственное управление, ЧАО ПК "Укрнефтебурение" удалось увеличить суточную добычу на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С момента перехода под государственное управление и до остановки добычи 1 декабря 2023 года ЧАО ПК "Укрнефтебурение" удалось увеличить суточную добычу на 20%", — говорится в сообщении.

Среднесуточная добыча газа до перехода в государственное управление была 1,262 млн кубов в сутки. За период с 12 июля по 1 декабря этот показатель составил 1,560 млн кубов. Конденсата было 110-115 тонн в сутки, государственный менеджмент сделал 165 тонн.

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Таких результатов удалось достичь благодаря достройке и запуску дожимной компрессорной станции (ДКС), которая помогает скважинам лучше работать. Удалось достроить скважину № 88. В сентябре 2023 г. из нее получили приток газа дебитом 160 тыс. куб. м в сутки.

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