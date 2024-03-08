Мировые цены на продовольствие упали за год более чем на 10%

Мировые цены на продовольственные товары снизились в феврале 2024 года на 0,7%. За год продовольствие подешевело на 10,5%.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс цен на зерновые снизился на 5,0% с января и на 22,4% ниже февраля 2023 года.

Экспортные цены на кукурузу упали больше всего из-за ожидания больших урожаев в Аргентине и Бразилии, а также конкурентоспособные цены из Украины.

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Мировые цены на пшеницу снизились из-за высоких темпов экспорта из России, что оказывало давление на цены из других стран.

Мировые цены на рис в феврале снизились на 1,6%, поскольку, кроме закупок в Индонезии, спрос на свежий импорт оставался в целом медленным.

Индекс цен на масло упал на 1,3% и на 11,0% ниже уровня прошлого года. Снижение в основном отразилось на снижении мировых цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла, что более чем компенсировало незначительное повышение котировок пальмового масла.

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Индекс цен на молочные продукты в феврале вырос на 1,1%, но был на 13,4% ниже своего значения в соответствующем месяце прошлого года. В феврале мировые цены на сливочное масло выросли больше всего.

Индекс цен на мясо в феврале вырос на 1,8%, что на 0,8% ниже соответствующего значения годичной давности. Международные котировки цен на мясо птицы выросли больше всего, за ним следует говядина.

Индекс цен на сахар в феврале вырос на 3,2% и на 12,5% выше значения годичной давности. Постоянные опасения по поводу перспектив будущего сезона в Бразилии после длительного периода осадков ниже среднего продолжали поддерживать мировые цены на сахар, усиливая сезонное повышательное давление.