Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели

На 8 марта Нацбанк укрепил гривню к доллару и евро, курсы в банках отреагировали соответственно.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:00 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,28 - 38,45 грн против котировок в 37,19 - 38,43 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,85- 42,08 грн против курса 41,84 - 41,99 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,0836 грн, евро - 41,4883 грн (накануне доллар - 38,2664 грн, евро - 41,5918 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,05 - 38,53 грн (курс на 7 марта - 38,12 - 38,6 грн);

Евро - 41,4 - 42,05 грн (курс на 7 марта - 41,4 - 42,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,85 - 38,45 грн:

Ощадбанк - 38,05 - 38,6 грн;

Укрэксимбанк - 38,05 - 38,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,65 грн, monobank - 38,45 грн.

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