Украинский стартап по обслуживанию спутников Kurs Orbital привлек 4 миллиона долларов

Компания Kurs Orbital, основанная ветеранами украинской космической отрасли, получила 4 млн долл, закрыв посевной этап стартапа.

Об этом пишет Tech Crunch.

Стартап основали в 2021 году. Его идея заключается в том, чтобы внедрять систему перемещений и проверки спутников в космосе, так же и их снятия с орбиты, например, для очистки от космического мусора.

Kurs Orbital привлек 3,7 млн евро (4 млн долл) в рамках seed-раунда, который возглавила европейская венчурная компания OTB Ventures с участием Credo Ventures, Galaxia, In-Q-Tel и Inovo.

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Но в компании не планируют предоставлять эти услуги самостоятельно. Предполагается, что стартап будет создавать специальную технологию сближения и стыковки через специальный модуль "ARCap". И планируют, что его можно соединить с любым космическим аппаратом.

Руководитель Kurs Orbital Владимир Усов сказал, что похожих технологий на рынке на данный момент не существует. Чтобы их разработать, придется вложить время, ресурсы и финансы. И, собственно, модуль, который предлагает украинский стартап, позволит другим компаниям быстрее выйти на рынок, не тратя дополнительное время на разработку технологии.

Экономическая правда

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