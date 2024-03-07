Силы обороны Эстонии отказались от товаров, которые до сих пор продаются в РФ

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Министерство обороны Эстонии заявило, что все товары производителей, которые продолжают работать в России, будут изъяты из торговых точек на территории Сил обороны Эстонии и других мест, подчиненных ведомству.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Эстонии.

Отмечается, что товары от производителей, которые продолжают работать в России и тем самым способствуют финансированию российской военной машины, будут изъяты из торговых точек на территории Сил обороны Эстонии и других мест, подчиненных Министерству обороны.

Решение касается производителей, которых НАПК включило в список международных спонсоров войны. В торговых автоматах, кафе и других торговых точках в сфере управления Министерства обороны больше не будут продавать товары таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. Это включает шоколад, печенье, чипсы, мороженое, резинки и безалкогольные напитки.

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"Многие западные компании прекратили свою деятельность в России, но все еще есть те, кто поддерживает российскую экономику и, соответственно, ее военную машину", - сказал министр обороны Ганно Певкур.

Также прекращается дистрибуция продукции табачных компаний Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Певкур напоминает, что для большинства товаров есть альтернативы также и от отечественных производителей, и что идея решения является большей, чем небольшие неудобства, вызванные ситуацией.

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Экономическая правда.