Решение о следующем транше МВФ для Украины будет во второй половине марта

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Исполнительный совет МВФ во второй половине марта проведет заседание по третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) и выделению следующего транша для Украины.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет "Укринформ".

"Рассмотрение Исполнительным советом последнего пересмотра ожидается во второй половине марта", - сказала представитель Фонда.

Совет рассмотрит договоренности, достигнутые на уровне персонала 23 февраля между представителями МВФ и Правительства Украины относительно третьего пересмотра программы EFF. В этом контексте будет принято решение о выделении 880 млн долл в качестве следующего транша по программе.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Украина близка к соглашению с Международным валютным фондом о получении следующего транша на 900 млн долл. из кредита на 15,6 млрд долл.

Экономическая правда

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