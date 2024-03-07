За неделю поступления российского дизтоплива в порты других стран уменьшились

Объемы поступлений российских газойлей и дизтоплива в порты других стран за неделю 26 февраля - 3 марта уменьшились на 20% относительно предыдущей недели и составили 712 тысяч тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Сингапур. На них приходится 74% поставок.

На прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива в турецкие порты уменьшились с 365 тысяч тонн до 299 тысяч тонн. Сингапур импортировал 69 тысяч тонн российских дистиллятов.

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Поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросли на 32% и составили 155 тысяч тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Как и на предыдущей неделе, Россия не была основным поставщиком дизтоплива и газойля в Бразилию. Кроме российского топлива на прошлой неделе в порты страны поступило 100 тысяч тонн дизеля из ОАЭ и 42 тысячи тонн из США.