ЕЦБ оставил ключевые ставки неизменными
Европейский центральный банк не изменил все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 7 февраля.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.
Базовую ставку по кредитам оставили на уровне 4,5%, ставку по депозитам - на уровне 4%, ставку по маржинальным кредитам - 4,75%.
"Хотя большинство показателей базовой инфляции продолжили снижаться, ценовое давление на внутренних рынках остается высоким, что, в частности, связано с высоким ростом зарплат", - говорится в сообщении.
В регуляторе отмечают. что ограничительные финансовые условия и прошлые повышения ставок продолжают сдерживать спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен, отмечают в ЕЦБ.
"Совет руководителей ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Исходя из текущих оценок, совет считает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при условии его поддержания в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.
Также руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты для возвращения инфляции к целевым 2%.
Напоминаем:
Европейский центральный банк (ЕЦБ), Франция и Германия выражают наибольшую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов. В G7 изучают ряд вариантов.