ЕЦБ оставил ключевые ставки неизменными

Европейский центральный банк не изменил все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 7 февраля.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Базовую ставку по кредитам оставили на уровне 4,5%, ставку по депозитам - на уровне 4%, ставку по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Хотя большинство показателей базовой инфляции продолжили снижаться, ценовое давление на внутренних рынках остается высоким, что, в частности, связано с высоким ростом зарплат", - говорится в сообщении.

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В регуляторе отмечают. что ограничительные финансовые условия и прошлые повышения ставок продолжают сдерживать спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен, отмечают в ЕЦБ.

"Совет руководителей ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Исходя из текущих оценок, совет считает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при условии его поддержания в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.

Также руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты для возвращения инфляции к целевым 2%.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ), Франция и Германия выражают наибольшую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов. В G7 изучают ряд вариантов.