Объем внешней торговли Китая восстанавливается, в частности, благодаря экспорту в РФ

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Объем внешней торговли Китая в первые два месяца этого года вырос быстрее, чем ожидалось, частично благодаря электронике и увеличению экспорта на развивающиеся рынки и в Россию.

Об этом сообщает Financial Times.

Экспорт Китая вырос на 7,1% в январе и феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив прогнозы аналитиков Reuters, которые ожидали роста на 1,9%. Импорт увеличился на 3,5% по сравнению с прогнозируемыми 1,5%. Китай подает экономические данные за январь и февраль вместе, чтобы учесть перебои, связанные с ежегодным празднованием Нового года по лунному календарю.

"Основным фактором этого восстановления экспорта стало, по сути, рост глобального цикла производства технологической продукции, главным образом электроники", - сказал Тао Ван, главный экономист UBS по вопросам Китая.

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Улучшение торговых показателей Китая, которые сравниваются с падением на 5% за весь 2023 год, является хорошей новостью для политиков, поскольку на этой неделе в Пекине собираются политики страны на ежегодное заседание "карманного" парламента.

Экономика Китая пытается оправиться от кризиса на рынке недвижимости, слабого доверия потребителей и инвесторов, а также падения экспортных доходов в прошлом году. Однако правительство установило амбициозную, по оценкам аналитиков, цель - 5% роста валового внутреннего продукта на 2024 год.

За первые два месяца этого года крупнейшим торговым партнером Китая стало объединение стран АСЕАН, торговля с которым выросла на 4,8%. Далее следует ЕС, торговля с которым сократилась на 4,1%. Торговля с США немного выросла на 0,7%.

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Среди отдельных торговых партнеров Китая стремительно возросло значение России, двусторонний товарооборот с которой за первые два месяца этого года вырос на 9,3% до общей суммы 37 млрд долларов США, а экспорт Китая к соседу вырос на 12,5%.

В прошлом году Россия стала пятым по величине торговым партнером Китая, поднявшись с девятого места в 2020 году, поскольку объем торговли достиг 240 млрд долларов США, превысив цель в 200 млрд долларов США. Россия примерно сохраняет эту позицию в течение первых двух месяцев этого года, уступив пятое место лишь на долю процента Австралии.

Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг подчеркнул, как две страны развивают торговлю в рамках стратегических отношений. Эти комментарии, вероятно, усилят беспокойство в ЕС, который считает, что Китай молчаливо поддерживает вторжение России в Украину.

"Китай и Россия создали новую парадигму отношений между великими державами", - сказал Ван И на пресс-конференции во время заседания Национального собрания. "Политическое взаимное доверие между двумя сторонами продолжает углубляться. Российский природный газ попадает в дома в Китае, а китайские автомобили ездят по улицам России."

Европейские лидеры неоднократно предупреждали Пекин, что его поддержка России подрывает популярность Китая в ЕС. Но Ван И заявил, что партнерство Китая с его соседом соответствует его собственным интересам и не направлено ни на каких "третьих лиц".