Инженер Google тайком похищал технологии ИИ, работая на китайскую компанию — Минюст США

Работник Google может получить штраф в размере 250 тыс долл и до 10 лет заключения. Еще с 2022 года инженер мог секретно скачивать конфиденциальные материалы компании.

Об этом сообщает Business Insider.

38-летний инженер компании Google Линвей Динг получил обвинения от Министерства юстиции США из-за кражи технологий искусственного интеллекта. Речь идет о более чем 500 файлах с информацией о применении ИИ центром обработки данных искусственного интеллекта Google.

Обвиняемый присоединился к Google в 2019 году. Согласно его рабочим обязательствам он имел доступ к конфиденциальной информации о моделях искусственного интеллекта и их аппаратной структуре, то есть как нейросеть работает или как его применяют.

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По информации прокуроров, около июня 2022 года специалист начал сотрудничество с китайской компанией, которая по договоренности могла ему предложить зарплату более 14 тыс долларов в месяц. Затем Динг запустил собственный стартап без ведома Google - и даже просил коллег подменять его, чтобы компания не узнала о его скрытой деятельности.

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Экономическая правда