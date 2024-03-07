Под экологический тариф ЕС подпадает 6 миллиардов долларов украинского экспорта

Европейский механизм углеродной корректировки импорта CBAM может создать дополнительные расходы на традиционную металлопродукцию до 100 евро за тонну.

Об этом заявил руководитель компании "Центр экологии и развития новых технологий" Владислав Антипов, сообщает Минпром.

"Это касается металла, который изготавливается в доменных печах и кислородных конверторах, а размер таких расходов будет зависеть от цены на выбросы углерода в ЕС",- рассказал он.

Антипов подчеркнул, что под действие CBAM подпадает около 6 млрд долларов украинского экспорта, почти 90% которого составляет продукция горно-металлургической промышленности.

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Он пояснил, что до 2026 года, то есть на первом этапе CBAM, компании-импортеры должны только отчитываться об объемах углеродного следа своих товаров, а именно выбросов от: черной металлургии, алюминия, удобрений, цемента, электроэнергии.