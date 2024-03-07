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В феврале количество подержанных легковушек из-за рубежа увеличилось на треть, чем в прошлом году

Четверг, 7 марта 2024, 11:55 - Артур Крыжный
 
GettyImages

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с февралем 2023 года регистрации таких авто увеличились на треть.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.

Далее следуют:

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  • дизельные - 27%;
  • электромобили - 16%;
  • авто с ГБО - 5%;
  • гибриды - 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного "секонд-хенда" стал Volkswagen Golf.

К самым популярным моделям в прошлом месяце вошли:

  • Volkswagen Golf - 963 ед;
  • Renault Megane - 806 ед;
  • Skoda Octavia - 688 ед;
  • Volkswagen Passat - 572 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 451 ед;
  • Nissan Leaf - 416 ед;
  • Nissan Rogue - 414 ед;
  • Audi Q5 - 409 ед;
  • Tesla Model 3 - 380 ед;
  • Audi A4 - 349 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.

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Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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