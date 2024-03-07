В феврале количество подержанных легковушек из-за рубежа увеличилось на треть, чем в прошлом году

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В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с февралем 2023 года регистрации таких авто увеличились на треть.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.

Далее следуют:

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дизельные - 27%;

электромобили - 16%;

авто с ГБО - 5%;

гибриды - 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного "секонд-хенда" стал Volkswagen Golf.

К самым популярным моделям в прошлом месяце вошли:

Volkswagen Golf - 963 ед;

Renault Megane - 806 ед;

Skoda Octavia - 688 ед;

Volkswagen Passat - 572 ед;

Volkswagen Tiguan - 451 ед;

Nissan Leaf - 416 ед;

Nissan Rogue - 414 ед;

Audi Q5 - 409 ед;

Tesla Model 3 - 380 ед;

Audi A4 - 349 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.

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Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.