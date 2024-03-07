В феврале количество подержанных легковушек из-за рубежа увеличилось на треть, чем в прошлом году
Четверг, 7 марта 2024, 11:55 -
В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с февралем 2023 года регистрации таких авто увеличились на треть.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.
Далее следуют:
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- дизельные - 27%;
- электромобили - 16%;
- авто с ГБО - 5%;
- гибриды - 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного "секонд-хенда" стал Volkswagen Golf.
К самым популярным моделям в прошлом месяце вошли:
- Volkswagen Golf - 963 ед;
- Renault Megane - 806 ед;
- Skoda Octavia - 688 ед;
- Volkswagen Passat - 572 ед;
- Volkswagen Tiguan - 451 ед;
- Nissan Leaf - 416 ед;
- Nissan Rogue - 414 ед;
- Audi Q5 - 409 ед;
- Tesla Model 3 - 380 ед;
- Audi A4 - 349 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.
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Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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