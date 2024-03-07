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Нарушители норм транспортной безопасности в прошлом году уплатили штрафов более чем на 600 миллионов

Четверг, 7 марта 2024, 10:03 - Анастасия Дячкина

Сумма уплаченных в госбюджет штрафов за нарушение в сфере автоперевозок и норм транспортной безопасности в прошлом году составила 606 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Государственной службы по безопасности на транспорте Евгений Зборовский, передает Укринформ.

"606 миллионов гривен – это те средства, которые уже уплатили нарушители, которые были привлечены к ответственности. Общее количество штрафов, наложенных инспекторами Государственной службы Украины по безопасности на транспорте за 2023 год составило более 727 млн. В эту цифру вошли правонарушения по грузовым и пассажирским перевозкам, а также нарушение габаритно-весовых норм, зафиксированных системой автоматического взвешивания грузовиков в движении WIM , – рассказал Зборовский.

Таким образом, доля уплаченных штрафов составила 83%.

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"При этом мы видим, что темпы уплаты наложенных штрафов в первые два месяца 2024 уже превышают прошлогодние", – отметил глава Укртрансбезопасности.

Положительную динамику он объяснил четким взаимодействием с судебной системой, в большинстве случаев подтверждающей, что решения ведомства вполне законны.

Экономическая правда

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