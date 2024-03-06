Харьковский завод с орбиты нардепа Куницкого поставлял зарядные станции в оккупированный Крым - "Схемы"

Харьковский завод Autoenterprise с орбиты народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Отмечается, что холдинг Autoenterprise занимается производством и установкой зарядных станций для электрокаров и импортом машин из-за рубежа, службой такси и каршерингом. Его официальным владельцем является харьковчанин Дмитрий Никонов.

Согласно документам, которые есть в распоряжении "Схем", Куницкий еще до депутатства был глубоко интегрирован в холдинг и работал на различных должностях в фирмах Autoenterprise.

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Кроме того, получив мандат, Куницкий сделал официального владельца Autoenterprise Никонова своим помощником, а свою депутатскую приемную разместил непосредственно на харьковском заводе.

Расследователи утверждают, что Autoenterprise начал поставлять свою продукцию как минимум с 2016 года.

Журналисты смогли достать и проанализировать с десяток контрактов холдинга и верифицировать их через базу импортно-экспортных операций ImportGenius и вашингтонский Центр оборонных исследований.

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"Заказчиком харьковского оборудования в России в основном были частные клиенты. Но украинские зарядки также заказывали государственные структуры России, например, холдинг "Россети", - говорится в материале.

Более того, в Autoenterprise знали, для кого именно собирают станции, поскольку сразу брендировали их при производстве.

Поставкой оборудования из Харькова в Россию занималась компания "АЕ Фектори" из группы Autoenterprise. В целом российская география продаж широкая - Липецк, Балашиха, Белгород, Воронеж, Москва, Зеленодольск, Краснодар.

Кроме того, в 2023 году оккупационными властями Крыма было открыто сети электрозаправочных станций с крупнейшим хабом в Симферополе, на базе станций украинского производства Autoenterprise, под брендом - DriveEnergy.

Также в мае 2021 года было подписано дилерское соглашение между харьковской фирмой "АЕ Фектори" и фирмой DriveEnergy, которая в Симферополе занимается продажей электротранспорта.

В полученном журналистами договоре, отмечается, что харьковское предприятие "АЕ Фектори" должно было в течение 2021-2022 годов продавать зарядные станции и комплектующие крымской компании, изготовленные в Харькове под брендом DriveEnergy. А также научить его персонал обращаться с техникой и проводить гарантийное обслуживание оборудования.

Экономическая правда.