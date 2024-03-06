Во время войны государство потеряло контроль над пятью облэнерго – Макогон

В пяти государственных облэнерго контроль над наблюдательными советами за последний год, несмотря на то, что контрольные пакеты акций принадлежат государству, захватили частные миноритарные акционеры.

Об этом в колонке для ЭП сообщил экс-руководитель "Оператора ГТС Украины" (2019-2022) Сергей Макогон.

Речь идет о "Харьковоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго"

При этом акционер, представляющий государство - "Украинские Распределительные Сети" (подчинена Минэнерго) на собрании акционеров сама же поддержала такие решения, в результате которых государство теряет контроль над наблюдательными советами облэнерго, пишет Макогон.

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"Таким образом, государственными облэнерго с совокупными активами почти на 30 млрд грн стали управлять структуры Григоришина и другие малоизвестные частные миноритарные акционеры", - добавил он.

Макогон напомнил, что в 2021 году минстр энергетики Герман Галущенко инициировал перевод пакетов акций государственных облэнерго из Фонда госимущества в Минэнерго.

"Таким образом контрольные пакеты акций государственных "Харьковоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" перешли в подчинение Минэнерго, а точнее в компанию "Украинские Распределительные Сети", которая была создана при Минэнерго.

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Далее было много заявлений и деклараций, что будет борьба с коррупцией в этих облэнерго и о лучших практиках корпоративного управления, но реальность оказалась печальная и банальная", - написал он.

По словам экс-главы "Оператора ГТС Украины", сам наблюдательный совет "УРМ" был создан вопреки практикам корпоративного управления.

"Несмотря на то, что УРМ стал компанией, у которой сконцентрированы контрольные пакеты акций шести государственных облэнерго, при формировании наблюдательного совета не то, что не были проведены открытые конкурсы на указанные позиции, но даже не было проинформировано правительство о формировании такого наблюдательного совета. Процесс был чрезвычайно тайным и непрозрачным", - добавил Макогон.

Также он заявил о "странном" процессе при формировании наблюдательных советов самих облэнерго.

По его словам, хотя у "УРМ" есть контрольные пакеты акций в этих шести облэнерго, но "странным образом "УРМ" по многим компаниям не выдвигает своих представителей в наблюдательные советы, чтобы контролировать работу менеджмента, а вместо этого поддерживает представителей миноритарных акционеров, которые владеют буквально по несколько акций в этих облэнерго".

Макогон, в частности, приводит пример "Хмельницкоблэнерго", где членами наблюдательного совета стали:

Ситниченко Евгений, владелец 0,2% акций

Парфененко Дмитрий, выдвинутый акционером Кравцом Борисом, владельцем 0,00026% акций

Барабаш Андрей, выдвинутый акционером Кравцом Борисом, владельцем 0,00026% акций

Похилко Александр, выдвинутый акционером Кравцом Борисом, владельцем 0,00026% акций

Лучковский Валентин, выдвинутый акционером Кравцом Борисом, владельцем 0,00026% акций

Матис Анна, выдвинутая акционером АО "УРМ", владельцем 70% акций

Круторогов Артем, выдвинутый акционером АО "УРМ", владельцем 70% акций.

"Таким образом, государство в лице АО "УРМ", владея 70% акций "Хмельницкоблэнерго", смогло делегировать в Наблюдательный Совет только два члена из семи. А акционер Кравец Борис, владея 0,00026% акций, смог делегировать аж 4 члена Наблюдательного Совета и Минэнерго дало инструкции "УРМ" поддержать такое решение", - добавил он.

По его словам, похожая ситуация и с ОАО "Тернопольоблэнерго", где государство владеет более 50% акций - структуры Григоришина, имея лишь 25% акций, смогли получить в наблюдательном совете 43% голосов, а мелкая акционерка Наумик Галина, имея лишь 0,0002% акций компании, смогла получить тоже три из семи членов НС, то есть 43% голосов.

При этом государство в лице "УРМ", имея 55% акций, смогло получить лишь одного члена НС, то есть лишь 14% голосов в наблюдательном совете "Тернопольоблэнерго", отметил Макогон.

В "Черкассыоблэнерго" у государства более 70% акций, но в набсовете лишь 14% голосов (1 из 7 членов делегирован государством, остальные 6 членов выдвинуты миноритариями).

В "Харьковоблэнерго" у государства более 70%, но в наблюдательном совете только 43% голосов, подчеркнул экс-глава "Оператора ГТС".

В то же время в "Запорожьеоблэнерго" государство владеет более 60% акций, но в наблюдательном совете получило лишь 14% голосов.

"АО "УРМ", которая была создана при Минэнерго, на самом деле не имеет никаких своих доходов, но имеет уже большой штат чиновников, которые хотят высокие зарплаты.

И тогда было решено применить "серую" схему: обязать государственные облэнерго осуществлять платежи на АО "УРМ" для финансирования затрат и выплат заработных плат трудоустроенным туда чиновникам.

Но все облэнерго являются тарифными компаниями, и каждая копейка там имеет строгое целевое назначение, и на финансирование чиновников при Минэнерго в тариф средства точно не закладывались.

Итак, это значит, что во время того, когда облэнерго ежедневно ремонтируют сети после атак врага, у них забрали десятки миллионов гривен из ремонтов линий и подстанций, которые должны были обеспечивать подачу электричества потребителям, и перечислили их на нужды АО "УРМ", что абсолютно противоречит правилам деятельности регулируемых тарифных компаний", - резюмировал Макогон.

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Экономическая правда