МВД разрешило частным компаниям производить номерные знаки

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Министерство внутренних дел Украины урегулировало возможность изготовления номерных знаков частными компаниями.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдана Драпьятый.

Компании, желающие производить номерные знаки для авто, должны подать в Главный сервисный центр МВД документы:

копию документа, подтверждающего право собственности или пользования помещениями или земельными участками, на которых расположены такие помещения, в которых будет производиться изготовление или выдача номерных знаков;

копии документов о соответствии рабочего места пользователя электронного реестра требованиям законодательства, в том числе в сфере технической защиты информации в информационно-коммуникационных системах;

цветные фотографии изготовленных предприятием образцов номерных знаков каждого типа номерных знаков, которые будут изготавливаться предприятием;

копию распорядительного документа о назначении ответственного лица.

Если бумаги будут удовлетворять требованиям, то в течение 5 дней предпринимателей присоединят к Реестру субъектов хозяйствования.

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"После присоединения к Реестру предприятия смогут изготовлять номерные знаки по выбору лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA", - пишет Драпьятый.

На сегодняшний день ни одно предприятие не включено в Единый реестр транспортных средств, ведь нормативные изменения были приняты относительно недавно.