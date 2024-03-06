МВД разрешило частным компаниям производить номерные знаки
Министерство внутренних дел Украины урегулировало возможность изготовления номерных знаков частными компаниями.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдана Драпьятый.
Компании, желающие производить номерные знаки для авто, должны подать в Главный сервисный центр МВД документы:
- копию документа, подтверждающего право собственности или пользования помещениями или земельными участками, на которых расположены такие помещения, в которых будет производиться изготовление или выдача номерных знаков;
- копии документов о соответствии рабочего места пользователя электронного реестра требованиям законодательства, в том числе в сфере технической защиты информации в информационно-коммуникационных системах;
- цветные фотографии изготовленных предприятием образцов номерных знаков каждого типа номерных знаков, которые будут изготавливаться предприятием;
- копию распорядительного документа о назначении ответственного лица.
Если бумаги будут удовлетворять требованиям, то в течение 5 дней предпринимателей присоединят к Реестру субъектов хозяйствования.
"После присоединения к Реестру предприятия смогут изготовлять номерные знаки по выбору лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA", - пишет Драпьятый.
На сегодняшний день ни одно предприятие не включено в Единый реестр транспортных средств, ведь нормативные изменения были приняты относительно недавно.