Международные резервы Украины снизились почти на 4% и составили более 37 миллиардов долларов

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 37,05 миллиарда долларов. В феврале они снизились на 3,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Во-первых, на динамику резервов повлияли операции Национального банка на валютном рынке Украины. Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 1 540,6 млн долларов и выкупил в резервы 31,9 млн долларов. Чистая продажа валюты НБУ в феврале составила 1 508,7 млн дол. США, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.

Во-вторых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 336,2 млн долларов. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 1 129,5 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 379 млн долларов.

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На динамику резервов в феврале также влияла переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 199,5 млн долларов.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.