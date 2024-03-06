В феврале Украина увеличила экспорт молочной продукции почти на четверть

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Украина в феврале 2024 года по сравнению с январем увеличила объемы экспорта молочных продуктов на 22%.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока по данным Государственной службы статистики.

"В феврале 2024 года Украина экспортировала 8,5 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 16,6 млн долл. США. По сравнению с январем натуральные объемы экспорта выросли на 22%, а денежная выручка увеличилась на 26%", — говорится в сообщении.

С начала года было экспортировано 15,13 тысячи тонн молочных продуктов, что на 3% больше по сравнению с прошлогодним периодом. Экспортная выручка за первые два месяца 2024 года составила почти 29 млн грн, что на 14% меньше, чем в прошлом.

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Отмечается, что главными экспортными категориями в денежном эквиваленте были: молоко и сливки, сгущенные – 33%; сыры – 23%; мороженое – 13%; масло сливочное – 12%.