Автомобили с ДВС теряют популярность: доля электромобилей выросла на 6%

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За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Зато доля электромобилей увеличилась.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

"В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4% меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

Как отмечают в "Укравтопроме", самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, они охватили 44% продаж новых авто, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

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В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3% – до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей – с 11 до 17%. В то же время доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.

При этом лидерские позиции по сегментам заняли следующие машины:

бензиновые авто – Toyota RAV-4;

дизельные – Renault Duster;

электрические – Volkswagen ID.4;

гибридные – Toyota RAV-4;

автомобили с ГБО – Renault Duster.

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