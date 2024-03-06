Автомобили с ДВС теряют популярность: доля электромобилей выросла на 6%
За февраль авто, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, охватили 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Зато доля электромобилей увеличилась.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
"В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковых автомобилей. Это на 4% меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.
Как отмечают в "Укравтопроме", самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, они охватили 44% продаж новых авто, что на 7% меньше, чем в прошлом году.
В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3% – до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей – с 11 до 17%. В то же время доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.
При этом лидерские позиции по сегментам заняли следующие машины:
- бензиновые авто – Toyota RAV-4;
- дизельные – Renault Duster;
- электрические – Volkswagen ID.4;
- гибридные – Toyota RAV-4;
- автомобили с ГБО – Renault Duster.