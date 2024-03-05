ЕС представил первую в истории стратегию оборонной промышленности. В нее включили Украину

Европейский союз стремится к 2030 году покупать 50% оружия внутри блока и сотрудничать с Украиной.

Текст предложенного документа опубликован на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, главные причины принятия этой стратегии - военная угроза со стороны России и зависимость стран-членов ЕС от оружия из третьих стран. В 2022 году оборонные расходы стран Евросоюза выросли до 240 млрд евро, однако 78% закупок состоялись за пределами ЕС. В основном оружие покупали в Соединенных Штатах.

Одной из главных проблем оборонки Евросоюза авторы документа видят в низком уровне консолидации стран-членов. Фактически оружие государства покупают отдельно, исходя из своих интересов. Это приводит к тому, что оборонные предприятия вынуждены работать на нескольких разбросанных рынках, а не на едином большом и интегрированном.

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Подчеркивается, что европейские заказчики в последнее время все чаще покупают готовое оружие в третьих странах, вместо того, чтобы инвестировать в мощности и рабочие места в ЕС. В результате оборонные предприятия становятся зависимыми от экспорта и национальный заказчик для них не является приоритетным.

Чтобы решить наболевшие "болезни" оборонной промышленности, стратегия предусматривает достижение странами-членами таких показателей к 2030 году:

40% оборонных закупок страны-члены должны проводить совместно;

Торговля оружием между странами-членами должна составлять не менее 35% от общего объема рынка вооружений Евросоюза;

К 2030 году 50% оборонных закупок должно осуществляться в рамках Евросоюза, к 2035-му году - 60%.

Также стратегией в рамках совместной программы развития оборонной промышленности (EDIP) предусмотрены прямые инвестиции в ОПК в 1,5 млрд долл. в период с 2025 по 2027 год.

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Отдельным пунктом в документе упомянута Украина. Подчеркивается, что углубление сотрудничества с украинским оборонным комплексом станет частью безопасностных обязательств Евросоюза перед Украиной.

В частности Украина сможет участвовать в совместных закупках вооружения ЕС, а отечественный ОПК сможет получать финансовую поддержку от EDIP. Для последнего могут быть привлечены доходы с российских замороженных активов.

Европейские политические структуры будут изучать возможность дальнейшего стимулирования сотрудничества между Евросоюзом и украинской оборонной промышленностью. Для укрепления сотрудничества в 2024 году состоится форум оборонной промышленности Украина-ЕС.