Минфин привлек более 7,5 миллиарда от размещения ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 марта привлекло более 7,59 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство разместило три вида ценных бумаг в гривнах.

Так, от размещения облигаций со сроком погашения 8 месяцев под 16,8% удалось привлечь 4,23 млрд грн.

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При этом ОВГЗ со сроком погашения 2 года под 17,6% разместили на 522 млн грн.

А от размещения ОВГЗ со сроком погашения 3,4 года под 18,5% получили 346 млн грн.

Также Минфин разместил 1-летние долларовые облигации под 4,62% - удалось привлечь 63 млн долл.

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Напоминаем:

Министерство финансов Украины привлекло 1,2 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года.

В госбюджет Украины поступило 760 миллионов долларов в виде гранта на безвозвратной основе. Это второй транш в рамках Шестого дополнительного финансирования проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.