Цены на золото подскочили до исторического максимума

getty images

Золото подскочило до исторического максимума после того, как спекуляции относительно поворота в политике ФРС и геополитические риски способствовали росту цен на драгоценный металл.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, слиток подорожал на 1,3% до 2,141,79 долл за унцию, "прежде чем растерять свои прибыли". Это побило предыдущий рекорд в 2 135,39 долл, установленный 4 декабря прошлого года.

"За последние пять сессий золото прибавило в стоимости около 100 долларов, чему способствовало сочетание ожиданий смягчения монетарной политики, геополитической напряженности и риска отката на фондовых рынках. Масштаб недавнего движения удивил некоторых наблюдателей рынка, которые говорят, что он может быть частично обусловлен импульсом", - пишет агентство.

Реклама:

Сырьевой стратег Saxo Bank A/S Оле Хансен считает, что растущий риск коррекции фондового рынка, о чем свидетельствуют слабые производственные данные в США в пятницу, мог убедить некоторых инвесторов выйти из акций и перейти в золото.

Хотя время поворота в политике ФРС остается неопределенным, признаки того, что он приближается, поддерживают золото с середины февраля.

"Рынки свопов показывают, что вероятность снижения ставки в июне составляет почти 60%, что выше, чем в начале прошлого месяца. Снижение стоимости заимствований, как правило, является положительным для драгоценного металла, который не предлагает никаких процентов", - добавляет Bloomberg.

Реклама:

В первые месяцы этого года роль золота как актива-убежища также подчеркивается повышенными геополитическими рисками, а нападения на суда в Красном море свидетельствуют об эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Однако, цены на слитки еще не достигли своих пиковых значений с поправкой на инфляцию, установленных более десяти лет назад.

С начала нового тысячелетия золото подорожало более чем на 600%, хотя с поправкой на инфляцию оно остается ниже максимума в 850 долларов, достигнутого в январе 1980 года, что эквивалентно более чем 3000 долларов в сегодняшнем долларовом эквиваленте.

Спотовое золото торговалось на 0,8% выше на уровне 2130,61 долларов за унцию по состоянию на 14:24 в Лондоне. Спотовый индекс доллара Bloomberg не изменился. Серебро выросло, в то время как платина и палладий упали в цене.

Экономическая правда