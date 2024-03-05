Все разделы
Укр / Рус

Правительство утвердило привлечение кредитов от МБРР на 1,5 миллиарда долларов

Вторник, 5 марта 2024, 19:25 - Игорь Пилипив

Правительство приняло распоряжение, которое позволит привлечь займы от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) объемом 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"На этом заседании также принимаем распоряжение, которое откроет возможность получения займа от Международного банка реконструкции и развития объемом 1,5 млрд долларов. Это поможет нам и дальше помогать бизнесу, наращивать экспорт, обеспечивать макрофинансовую стабильность", - отметил премьер. 

Кроме того, правительство утвердило постановление, определяющее условия займа от 2 млрд канадских долл (более 1,5 млрд долл США) от Канады, которые Украина может получить уже в этом году.

Реклама:

Также Шмыгаль добавил, что сейчас ведется интенсивная работа с международными партерами по созданию большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на 5 лет под 0%. Это средства на строительство, ремонт, логистику, образование и тому подобное.

Напомним:

В госбюджет Украины поступило 760 миллионов долларов в виде гранта на безвозвратной основе. Это второй транш в рамках Шестого дополнительного финансирования проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Реклама:
правительство МБРР
Реклама:
Материалы по теме
Большую приватизацию планируют возобновить: подпадают "Центрэнерго" и еще два крупных предприятия 4 марта 2024, 16:40
Ахметов, Веревский и Пинчук просят вывести валюту из Украины во избежание дефолта. Правительство – за, МВФ – против 4 марта 2024, 09:00
Правительство увеличило грант на высадку одного гектара винограда до более 300 тысяч 1 марта 2024, 16:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте