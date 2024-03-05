Правительство утвердило привлечение кредитов от МБРР на 1,5 миллиарда долларов

Правительство приняло распоряжение, которое позволит привлечь займы от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) объемом 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"На этом заседании также принимаем распоряжение, которое откроет возможность получения займа от Международного банка реконструкции и развития объемом 1,5 млрд долларов. Это поможет нам и дальше помогать бизнесу, наращивать экспорт, обеспечивать макрофинансовую стабильность", - отметил премьер.

Кроме того, правительство утвердило постановление, определяющее условия займа от 2 млрд канадских долл (более 1,5 млрд долл США) от Канады, которые Украина может получить уже в этом году.

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Также Шмыгаль добавил, что сейчас ведется интенсивная работа с международными партерами по созданию большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на 5 лет под 0%. Это средства на строительство, ремонт, логистику, образование и тому подобное.

Напомним:

В госбюджет Украины поступило 760 миллионов долларов в виде гранта на безвозвратной основе. Это второй транш в рамках Шестого дополнительного финансирования проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

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