Apple не будет проводить в марте презентацию новых iPad Pro и MacBook Air

getty images

Компания Apple не планирует проводить презентацию в марте, посвященную новым гаджетам, вместо этого новые продукты будут представлены на сайте компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет об обновленных Mac, iPad, Apple Pencil и Magic Keyboard. Ожидается, что гаджеты станут доступны в марте или апреле.

По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, компания представит обновления на сайте в формате серии онлайн-видео и маркетинговых кампаний.

Реклама:

Ожидается, что Apple представит обновленные модели iPad Pro и обновленный iPad Air с 12,9-дюймовым экраном, а также новые Apple Pencil и Magic Keyboard для iPad высокого класса.

13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air будут оснащены более быстрым чипом M3, сообщил Гурман. По его данным, выпуск специальной версии iOS 17.4 с поддержкой нового оборудования запланирован на конец марта, поэтому устройства должны стать доступными в марте или апреле 2024-го.

"После этого все внимание переключится на Всемирную конференцию разработчиков, где Apple продемонстрирует свои достижения в области искусственного интеллекта", - пишет обозреватель. Он также уточняет, что, по словам некоторых инженеров, это будет самое масштабное обновление IOS за всю историю компании.

Реклама:

Экономическая правда