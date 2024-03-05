MacPaw запустил ИИ-приложение, которое помогает очищать галереи iPhone и iPad
Украинская продуктовая компания MacPaw объявила о запуске приложения CleanMy®Phone на основе искусственного интеллекта, которое освобождает место на устройствах iOS и iPadOS.
Об этом говорится в заявлении компании.
"CleanMy®Phone - это трансформация другого приложения компании, очистителя галереи Gemini Photos, запущенного в 2018 году.
Сочетание опыта разработки Gemini Photos с мощными возможностями искусственного интеллекта, делают CleanMy®Phone более комплексным и эффективным решением для очистки устройств пользователей iPhone и iPad", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в обновленном приложении есть три модуля - "Очистка", "Организация" и "Сеть". Сервис позволяет пользователям быстро избавиться от ненужных изображений, отсортировать фото и видео по тематическим категориям и легко протестировать скорость интернет-соединения.
Так, CleanMy®Phone сканирует галерею iPhone и iPad на наличие дубликатов, размытых изображений, записей экрана, TikTok-загрузок и других ненужных файлов, чтобы пользователи оценили, что занимает больше всего места и освободили пространство для новых воспоминаний.
"Сканирование и удаление файлов происходит только с согласия пользователей и исключительно на устройстве", - заявили в компании.
"С помощью искусственного интеллекта, CleanMy®Phone подробно анализирует вашу галерею и помогает организовывать файлы в тематические папки на основе общих визуальных тем и сюжетов - Путешествия, Домашние животные, Еда, Портреты и Текст.
Так пользователи смогут легко находить конкретные изображения (например, фото кота) и выделять лучшие среди десятков подобных фото", - добавили в MacPaw.
Также, говорят в компании, CleanMy®Phone предлагает провести тест скорости сети - пользователи приложения могут проверить скорость сети непосредственно в приложении.
"CleanMy®Phone разработан на основе нашего собственного алгоритма искусственного интеллекта, с замыслом стать в будущем универсальным инструментом для ухода за iOS и iPadOS", - заявил менеджер продукта CleanMy®Phone в MacPaw Ростислав Богданов.
Экономическая правда