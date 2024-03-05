MacPaw запустил ИИ-приложение, которое помогает очищать галереи iPhone и iPad

MacPaw

Украинская продуктовая компания MacPaw объявила о запуске приложения CleanMy®Phone на основе искусственного интеллекта, которое освобождает место на устройствах iOS и iPadOS.

Об этом говорится в заявлении компании.

"CleanMy®Phone - это трансформация другого приложения компании, очистителя галереи Gemini Photos, запущенного в 2018 году.

Сочетание опыта разработки Gemini Photos с мощными возможностями искусственного интеллекта, делают CleanMy®Phone более комплексным и эффективным решением для очистки устройств пользователей iPhone и iPad", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что в обновленном приложении есть три модуля - "Очистка", "Организация" и "Сеть". Сервис позволяет пользователям быстро избавиться от ненужных изображений, отсортировать фото и видео по тематическим категориям и легко протестировать скорость интернет-соединения.

Так, CleanMy®Phone сканирует галерею iPhone и iPad на наличие дубликатов, размытых изображений, записей экрана, TikTok-загрузок и других ненужных файлов, чтобы пользователи оценили, что занимает больше всего места и освободили пространство для новых воспоминаний.

"Сканирование и удаление файлов происходит только с согласия пользователей и исключительно на устройстве", - заявили в компании.

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"С помощью искусственного интеллекта, CleanMy®Phone подробно анализирует вашу галерею и помогает организовывать файлы в тематические папки на основе общих визуальных тем и сюжетов - Путешествия, Домашние животные, Еда, Портреты и Текст.

Так пользователи смогут легко находить конкретные изображения (например, фото кота) и выделять лучшие среди десятков подобных фото", - добавили в MacPaw.

Также, говорят в компании, CleanMy®Phone предлагает провести тест скорости сети - пользователи приложения могут проверить скорость сети непосредственно в приложении.

"CleanMy®Phone разработан на основе нашего собственного алгоритма искусственного интеллекта, с замыслом стать в будущем универсальным инструментом для ухода за iOS и iPadOS", - заявил менеджер продукта CleanMy®Phone в MacPaw Ростислав Богданов.

Экономическая правда