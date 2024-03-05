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В "Дії" упростили подачу заявления на получение субсидии

Вторник, 5 марта 2024, 17:54 - Алексей Павлыш

В "Дії" упростили и ускорили процесс подачи заявления на оформление субсидии - теперь можно оформить субсидию на портале за 10 минут.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Команда Дії улучшила и ускорила сервис. Раньше на это уходило 30 минут. А теперь услугу можно получить втрое быстрее - заполнив 7 полей вместо 21", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство информации подтянется из реестров автоматически.

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Сервис доступен для украинцев, которые ни разу не оформляли субсидию, пояснили в "Дії".

"Если вы подавали заявление о получении субсидии ранее онлайн или офлайн, то отправлять его повторно не нужно", - добавили в Минцифры.

Экономическая правда

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Дія субсидии
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