В "Дії" упростили подачу заявления на получение субсидии
Вторник, 5 марта 2024, 17:54 -
В "Дії" упростили и ускорили процесс подачи заявления на оформление субсидии - теперь можно оформить субсидию на портале за 10 минут.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
"Команда Дії улучшила и ускорила сервис. Раньше на это уходило 30 минут. А теперь услугу можно получить втрое быстрее - заполнив 7 полей вместо 21", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство информации подтянется из реестров автоматически.
Реклама:
Сервис доступен для украинцев, которые ни разу не оформляли субсидию, пояснили в "Дії".
"Если вы подавали заявление о получении субсидии ранее онлайн или офлайн, то отправлять его повторно не нужно", - добавили в Минцифры.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: