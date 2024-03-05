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США ввели санкции против ЧВК "Вагнер" и Воздушно-космических сил РФ

Вторник, 5 марта 2024, 18:20 - Артур Крыжный

Государственный департамент США ввел новые санкции против России. Под ограничения попали ЧВК "Вагнер" и Воздушно-космические силы РФ.

Об этом сообщает Федеральный реестр США.

Под ограничения попали:

  • Воздушно-космические силы Российской Федерации;
  • ППК "Вагнера";
  • россиянин Павел Шевелин;
  • компания "Элтехнорд" из Санкт-Петербурга;
  • гражданин КНДР.

Соединенные Штаты обвинили указанных лиц в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.

РФ санкции США
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