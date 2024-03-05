США ввели санкции против ЧВК "Вагнер" и Воздушно-космических сил РФ
Вторник, 5 марта 2024, 18:20 -
Государственный департамент США ввел новые санкции против России. Под ограничения попали ЧВК "Вагнер" и Воздушно-космические силы РФ.
Об этом сообщает Федеральный реестр США.
Под ограничения попали:
- Воздушно-космические силы Российской Федерации;
- ППК "Вагнера";
- россиянин Павел Шевелин;
- компания "Элтехнорд" из Санкт-Петербурга;
- гражданин КНДР.
Соединенные Штаты обвинили указанных лиц в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.
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