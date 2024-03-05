В работе "Дії" произошел сбой: работу приложения восстановили
Вторник, 5 марта 2024, 14:26 -
5 марта перестало работать приложение портала государственных услуг "Дія". Впоследствии работу всех сервисов восстановили
Об этом стало известно при попытке авторизоваться в приложении.
При авторизации в сервисе пользователи видят только оповещение "К сожалению, произошла ошибка".
Обновлено
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В пресс-службе "Дії" позже сообщили, что обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее.
"Не беспокойтесь приложение работает как всегда", - говорится в сообщении.
Однако все еще не работает получение ковид-сертификата, смена водительского удостоверения и "Дія.Підпис".
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Экономическая правда
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