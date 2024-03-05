Правительство готовит законопроект о введении военного сбора для ФЛП - Гетманцев

Кабинет министров Украины готовит законопроект, с помощью которого хотят увеличить поступления в бюджет. Один из таких способов - увеличить военный сбор для частных предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, пишет "Суспільне".

По его словам, Министерство финансов работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 миллиарда гривен. Гетманцев добавил, что ожидают представления этого законопроекта уже в марте. Он не отметил, какой будет сумма военного сбора.

Правительство намерено ввести уплату военного сбора для ФЛП и юридических плательщиков единого налога, а также для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

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Напомним:

Кабинет министров и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% от ВВП, который Украина должна представить в рамках программы с Международным валютным фондом. Этот план предусматривает введение ряда новых налогов.

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