Цены на нефть падают второй день подряд из-за опасений относительно спроса со стороны Китая

Цены на нефть падают второй день подряд, поскольку обещания Китая трансформировать свою экономику на фоне медленного роста после пандемии COVID-19 не произвели впечатления на инвесторов, которые, в свою очередь, ожидают снижения потребления.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть марки Brent снизились на 32 цента, или на 0,4%, до 82,48 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI упали на 41 цент, или на 0,5%, до 78,33 доллара за баррель. Brent уже пятую сессию подряд демонстрирует снижение.

Китай пообещал "трансформировать" свою модель экономического развития и сократить промышленные излишки, одновременно установив целевой показатель экономического роста на 2024 год на уровне около 5%, что аналогично показателю прошлого года и соответствует ожиданиям аналитиков.

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По словам аналитиков, достичь этой цели, которая вероятно приведет к увеличению потребления топлива, в этом году будет сложнее.

Крупнейший в мире импортер сырой нефти также пообещал активизировать разведку и разработку месторождений нефти и природного газа, но одновременно заявил о намерении усилить контроль над потреблением ископаемого топлива.

Хотя опасения относительно перспектив спроса Китая оказывают давление на цены, нефть поддерживают факторы со стороны предложения, связанные с сокращением добычи основными производителями и геополитическими волнениями из-за войны между Израилем и сектором Газа.

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Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) в воскресенье продолжили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день (б/с) во втором квартале, чтобы поддержать цены на фоне опасений относительно глобального роста и роста добычи за пределами группы.