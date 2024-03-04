Telegram получил от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов - NV
Компания Telegram получила от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов и проверяет их контент на соответствие правил мессенджера.
Об этом сообщает NV со ссылкой на представителя Telegram Реми Вонга
Отмечается, что сейчас команда Telegram изучает перечень каналов от украинской власти и будет принимать меры против любого контента, который нарушает условия предоставления услуг мессенджера.
Представитель Telegram не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие конкретно каналы входят в него.
Кроме того, Вонг утверждает, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира.
"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки, - заявил представитель компании, - Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", - сообщил Вонг.
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Напомним:
Аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США запретили использовать на рабочем месте мессенджер Telegram.
Ранее бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что министерство размышляет над "определенным регулированием" мессенджера Telegram, а также пытается оценить его взаимодействие с государством.