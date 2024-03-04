Южнокорейский морской перевозчик Sinokor прекратит работу в российском порту Восточный

Южнокорейский морской перевозчик Sinokor заявил о прекращении работы в российском порту Восточный в Приморье, поскольку оператор порта недавно попал под санкции США.

Об этом сообщает пресс-служба Sinokor.

Отмечается, что компания и ее "дочка" Hueng-A Line с 10 марта перестают принимать заявки на доставку. Последний рейс компании в этот порт состоится 31 марта. Однако Sinokor продолжит работать на других дальневосточных терминалах.

Sinokor вместе с Hueng-A Line имеет флот из 72 судов вместимостью около 100 тыс стандартных контейнеров и входит в 20 крупнейших морских линий по объему перевозок.

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Добавляется, что 23 февраля оператор порта Восточный, принадлежащий лидеру российского рынка контейнерных перевозок, группе Global Ports, попал в санкционный список США по обвинению в транспортировке боеприпасов из КНДР.

Тогда Госдепартамент заявил, что в РФ из КНДР с сентября 2023 года поступило более 10 тыс контейнеров с боеприпасами и компонентами для их производства.

Экономическая правда.

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