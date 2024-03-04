Amazon стал лидером среди компаний, которые инвестировали $10 миллиардов в саудовские центры обработки данных

Саудовская Аравия заявила, что компании, включая Amazon Web Services, инвестируют более 10 млрд долл в строительство центров обработки данных в стране, поскольку королевство пустыни пытается модернизировать и диверсифицировать свою зависимость от нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что заявления AWS планирует потратить 5,3 млрд долл на создание нового инфраструктурного региона, который откроется в 2026 году и поможет обучать местных разработчиков.

"Amazon был среди мировых технологических гигантов, включая Google и Microsoft, которые в прошлом году создали региональную штаб-квартиру в Саудовской Аравии в ответ на то, что иностранные фирмы должны были перенести свои операции в эту страну, иначе они рисковали потерять государственные контракты", - говорится в сообщении.

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Издание утверждает, что инвестиции Amazon являются благом для усилий королевства по привлечению иностранных средств и его планов стать технологическим хабом на Ближнем Востоке.

Саудовская компания DataVolt, занимающаяся центрами обработки данных, также инвестирует 5 млрд долл в развитие центров обработки данных мощностью более 300 мегаватт. IBM также планирует выделить 250 млн долл на центр разработки программного обеспечения, а компания ServiceNow выделит 500 млн долл на локализацию услуг в Саудовской Аравии.

Кроме того, Dell Technologies также намерена открыть производственный центр в стране.

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Экономическая правда