Франция инвестирует 5 миллионов евро в восстановление Черниговщины

Министерство восстановления Украины, Черниговская ОГА и Французское агентство международного технического сотрудничества Expertise France заключили Меморандум о сотрудничестве в восстановлении Черниговской области.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что уже идет совместная работа над конкретными проектами, которые будут полностью или частично реализовываться на Черниговщине, в общем объеме более 5 млн евро, в частности:

консервационные работы крыши областного академического театра в Чернигове;

поддержка украинских стартапов и инноваций на местном уровне, в частности в Черниговской области;

предоставление приоритетной помощи в сфере здравоохранения, в частности, восстановление противорадиационных укрытий в центральных больницах Черниговщины;

поддержка органов местного самоуправления в восстановлении и децентрализации, в том числе разработка и внедрение учебных модулей в темах инноваций, мобильности, сельского хозяйства, культуры и наследия.

"Помощь Черниговской области и ее общинам, в частности Ичне, Новому Белоусу, Новой Басани, Остеру, Прилукам, Семеновке, Новгород-Северскому району, будет, между прочим, предоставлена через проект многоотраслевой технической помощи mAIDan Ukraine ("Майдан Украина"), проект APPUI Health, а также EU4InnovationEast, которые реализует агентство Expertise France. С этой целью Expertise France образует проектный Офис взаимоподдержки общин в Чернигове, с участием международных и местных экспертов", - говорится в сообщении.

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"Агентство Expertise France обеспечит всестороннюю поддержку восстановлению Черниговщины, с фокусом на экспертизе и инновациях. Приоритетными для нас являются реконструкция и евроинтеграция.

Мы стремимся начать работу как можно скорее, поэтому уже работаем над структурированием проектов технической помощи", - отметил гендиректор Expertise France Жереми Пелле.

Для реализации меморандума создается Руководящий комитет, который состоит из представителей Министерства восстановления, Черниговской ОВА, программы mAIDan Украина (Expertise France). Также к работе комитета привлекаются представители посольства Франции в Украине.

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В министерстве добавили, что Франция уже активно участвует в восстановлении Черниговской области. В частности, Черниговщина получила от правительства Франции гуманитарную помощь и поддержку в сфере транспорта и инфраструктуры, в восстановлении учреждений культуры и здравоохранения, а также в вопросах оценки разрушений и проектирования восстановления региона.

Экономическая правда