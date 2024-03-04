АРМА выставило на аукцион первый арестованный актив

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило онлайн-аукцион по продаже первого лота арестованного актива - 1,2 тысячи тонн зерна пшеницы.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"27 февраля 2024 года в системе "Прозорро.Продажи" объявлен онлайн-аукцион по продаже первого лота арестованного актива АРМА, а именно зерно пшеницы озимой 4 класса в количестве 1 201,26 тонн, реализатором которого стало ООО "ПОЛОНЕКС", с которым накануне АРМА подписало договор", — говорится в сообщении.

Конечный срок подачи ценовых предложений лота - 6 марта до 20:00.

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Дума отметила, что аукцион состоится, если на торги зарегистрировалось не менее двух участников. Если на онлайн-аукцион зарегистрируется только один участник, он определяется победителем торгов и получит право выкупа лота по предложенной им цене, но не ниже стартовой цены. В течение трех раундов, которые длятся по 3 минуты участники соревнуются за лот и повышают свои ставки. Когда аукцион завершается, вся информация об участниках раскрывается.

Напомним:

В ноябре 2023 года стало известно, что арестованные активы в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) будут реализовываться через онлайн-аукционы Прозорро.Продажи.

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