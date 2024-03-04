В этом году следует ожидать уменьшения посевов кукурузы и подсолнечника

Украинские аграрии будут уменьшать посевы кукурузы из-за низких цен на эту культуру, и подсолнечника в этом сезоне.

Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Оборотных средств очень не хватает, а когда ты сегодня продаешь кукурузу в убыток, себестоимость стоила более 6 тысяч гривен, а предлагают цену в пределах 4,5-5 тысяч гривен, то ты понимаешь, что на следующий сезон, скорее всего, не будешь закладывать эту культуру в посевы. И, собственно, мы будем констатировать, что этот сезон будет отмечен, как и в прошлом году, уменьшением количества посевов кукурузы", — пояснил он.

По словам Дениса Марчука, в этом сезоне, вероятно, будет уменьшение посевов семян подсолнечника.

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"Учитывая процессы севооборота следует ожидать, что, возможно, мы будем видеть уменьшение количества семян подсолнечника засеянного. Но, в том числе будет делаться ставка на масличные культуры - сою и яровой рапс. Потому что они с точки зрения финансовых показателей, являются теми культурами, которые дают минимальную маржинальность и возможность перекрывать те затраты, которые несут товаропроизводители для того, чтобы функционировать, для того, чтобы работать", — добавил он.