Почти 70%: годовая инфляция в Турции достигла 15-месячного максимума

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 67,1% в феврале с 64,9% в январе - темпы роста оказались быстрее, чем прогнозировалось.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что инфляция, частично стимулированная нынешним резким повышением минимальной заработной платы, в феврале ускорилась четвертый месяц подряд - до 67,1% с 64,9% в январе. Средняя оценка в опросе экономистов, проведенном агентством Bloomberg, составляла 66%.

"Месячная инфляция - показатель, который находится под особым вниманием центрального банка - также превысила прогнозы, даже несмотря на то, что она замедлилась до 4,5% с 6,7% в январе. Она остается значительно выше, чем в четвертом квартале", - пишет агентство.

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Чиновники турецкого центробанка ожидают, что годовая инфляция достигнет пика выше 70% в мае, но оставили процентные ставки без изменений в прошлом месяце после того, как они были повышены на 3 650 базисных пунктов в восемь этапов.

"Можно утверждать, что при таких процентных ставках монетарная политика не является достаточно жесткой, чтобы привести инфляцию в соответствие с официальным целевым показателем в 5% и закрепить инфляционные ожидания", - сказал старший аналитик InTouch Capital Markets Петр Матис, который назвал уровень инфляции в Турции "потрясающе высоким".

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, ускорилась быстрее, чем прогнозировалось, и достигла 72,9% в годовом измерении в феврале с 70,5% в январе.

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Рост стоимости продуктов питания, на которые приходится около четверти инфляционной корзины Турции, ускорился до 71,1% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 69,7% в январе.

"Эти показатели стали последними перед местными выборами, которые состоятся позже в марте, на которых правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана попытается вернуть под свой контроль города, находящиеся под контролем оппозиции, такие как Стамбул и Анкара.

Более мягкая фискальная политика накануне голосования стала препятствием для усилий центрального банка, направленных на сдерживание инфляции", - пишет агентство.

"Мы еще далеки от ценовой стабильности, но это наша цель", - сказал министр финансов Турции Мехмет Симсек в телевизионном интервью Bloomberg HT перед публикацией данных.

Рост цен на услуги, такие как аренда жилья и плата за обучение, в феврале подскочил до 94,4% в годовом измерении с 89,7% в январе. По словам главного экономиста QNB Финансбанка Эркина Исика, ускорение инфляции в этом секторе в значительной степени объясняет, почему общие показатели оказались значительно выше ожиданий.

Экономическая правда