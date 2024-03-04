Украина недополучила таможенных платежей на 8 миллиардов из-за блокады границы

Из-за блокирования границы с Польшей Украина недополучила около 8 млрд гривен таможенных платежей, финансовые потери бизнеса - более 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Это слишком большие средства, и эти средства продолжают добавляться. Потому что фактически сегодня простой одних суток для перевозчика достигает более 200 евро. Это только простой, не говоря о потерянных контрактах, утраченной возможности вовремя реализовать свою продукцию, возможные применения к бизнесу пени вследствие несвоевременной поставки продукции - все это сегодня ложится на плечи украинских товаропроизводителей, переработчиков, логистических компаний", — отметил Денис Марчук.

Напомним:

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В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за блокады границы польскими фермерами Польша несет большие убытки, чем Украина.