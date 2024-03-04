Украина снизила расходы на лоббирование в США более чем на 90%, РФ тратит в десять раз больше

Украина в 2023 году снизила потратить на лоббирование интересов в США на 93% до 367 тысяч долларов. В первый год большой войны на эти цели было потрачено почти 5 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что наибольшие суммы на процесс влияния Украины в Америке потратили правительство Украины и Министерство финансов.

Начиная с 2015 года Украина в среднем тратила на лоббирование в США около 270 тысяч долларов в год. Исключением стал ковидный 2020 год, когда государство вообще не имело государственных расходов на лоббирование.

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Для сравнения, накануне полномасштабного вторжения Россия тратила, в среднем, 38 млн долларов в год на лоббирование своих интересов в США.

Уже в 2022 году расходы на лоббирование сократились более чем в 10 раз, однако это все еще больше, чем тратит Украина. К примеру, в прошлом году Украина потратила на лоббирование в США в 10 раз меньше средств, чем Россия.

Средние расходы Польши на лоббирование интересов в США составляют 1,1 млн долларов в год. Наибольшую сумму Польша потратила в 2018 году - более 2,5 млн долларов.

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Опендатабот

Наибольшие суммы на влияние Украины в Америке в 2022 году потратило украинское правительство - более 3 млн долларов и Министерство финансов Украины - почти 2 млн долларов.

В прошлом году лоббировало свои интересы в Америке и Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым - чуть более 50 тысяч долларов.